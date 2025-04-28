Причиной смерти актёра Джина Хэкмена могли стать проблемы с сердцем

По мнению эксперта, супруга актёра умерла за неделю до его смерти.Двукратный лауреат премии "Оскар" Джин Хэкмен мог умереть из-за проблем с сердцем, которые он испытывал в течение длительного времени, сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на результаты вскрытия.