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Причиной смерти актёра Джина Хэкмена могли стать проблемы с сердцем

Причиной смерти актёра Джина Хэкмена могли стать проблемы с сердцем

По мнению эксперта, супруга актёра умерла за неделю до его смерти.Двукратный лауреат премии "Оскар" Джин Хэкмен мог умереть из-за проблем с сердцем, которые он испытывал в течение длительного времени, сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на результаты вскрытия.

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