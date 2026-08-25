В Казани возложили цветы к памятнику Мусе Джалилю в день смерти поэта

На площади 1 мая в Казани прошел торжественный митинг памяти великому татарскому поэту Мусе Джалилю. На площадке рядом с монументом показали театрализованную программу о жизни героя и его соратников в нацистских концлагерях.
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