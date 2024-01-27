Стало известно о состоянии журналиста «Известий» после нападения на семинаре VIP-коуча

У Наталии Графчиковой диагностировали подозрение на сотрясение мозга. У журналиста «Известий» Наталии Графчиковой диагностировали подозрение на сотрясение мозга после нападения на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой.
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