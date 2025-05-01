Теннисистка Костюк раскритиковала поведение Соболенко

Украинская теннисистка Марта Костюк выразила недовольство поведением белоруски Арины Соболенко, которая во время очного поединка на турнире в Мадриде прервала игру из-за дождя и попросила выдвинуть крышу, передает "Чемпионат".
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