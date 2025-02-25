Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Топ 10 поделок из джута, которые вы захотите повторить

Топ 10 поделок из джута, которые вы захотите повторить

Тренды последних лет просто подталкивают людей к творчеству. Так, пресловутый минимализм и функциональность в 2021 году были дополнены взятием курса на персонализацию, а в 2022 вернулась мода на изделия из природных материалов.

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