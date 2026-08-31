«Единая Россия» переоснастит более 820 медицинских учреждений в России

«Единая Россия» инициирует масштабное обновление более 820 медицинских учреждений в России, а также анонсирует новые меры поддержки семей, включая ежегодные выплаты.
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