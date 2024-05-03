С дороги на фронт: сотрудники ТЦК на границе снимают дальнобойщиков с рейсов и отправляют в ВСУ Ирэн ОрлонскаяНесмотря на то, что новый закон о мобилизации еще не вступил в силу, ужесточая условия, и его начало запланировано на 18 мая, сотрудники украинских территориальных центров комплектования (военкоматы) уже активно приступили к поимке граждан для призыва в армию.