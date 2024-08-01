Юрий Кот Прежде всего хочу напомнить всем, что присутствовавшие на выборах президента Венесуэлы российские депутаты рассказали, что выборы прошли честно, «потому что возможна сверка документов, электронного и физического отпечатков пальцев» избирателей.
Попытка переворота в Венесуэле: США не могут пережить, что их кинули
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Misha Glusch
кода уже заполыхает в 20-ти штатах америки?
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19 час.
Natalija Osminina
Автор сам себе противоречт: Сначала "Но впереди же выборы в США. А там раскол не дутый, а настоящий. И я предполагаю, что непримиримый. Ни одна сторона не смирится с проигрышем и не уступит". И потом "Да, понимаю, что сегодня будущее гражданское противостояние в США выглядит надуманным." - Ничего не надуманным. Гражданская война в США предрешена.
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12 час.
Natalija Osminina
Вам же объяснили- сразу после выборов, Трудно подождать до ноября??? А скорее всего даже до октября. Именно тогда все закрутится.
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12 час.
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