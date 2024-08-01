Попытка переворота в Венесуэле: США не могут пережить, что их кинули

Natalija Osminina

Автор сам себе противоречт: Сначала "Но впереди же выборы в США. А там раскол не дутый, а настоящий. И я предполагаю, что непримиримый. Ни одна сторона не смирится с проигрышем и не уступит". И потом "Да, понимаю, что сегодня будущее гражданское противостояние в США выглядит надуманным." - Ничего не надуманным. Гражданская война в США предрешена.