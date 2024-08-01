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Попытка переворота в Венесуэле: США не могут пережить, что их кинули

Попытка переворота в Венесуэле: США не могут пережить, что их кинули

Юрий Кот Прежде всего хочу напомнить всем, что присутствовавшие на выборах президента Венесуэлы российские депутаты рассказали, что выборы прошли честно, «потому что возможна сверка документов, электронного и физического отпечатков пальцев» избирателей.

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Комментарии
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Misha Glusch
кода уже заполыхает в 20-ти штатах америки?
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19 час.
Natalija Osminina
Автор сам себе противоречт:  Сначала &quot;Но впереди же выборы в США. А там раскол не дутый, а настоящий. И я предполагаю, что непримиримый. Ни одна сторона не смирится с проигрышем и не уступит&quot;. И потом &quot;Да, понимаю, что сегодня будущее гражданское противостояние в США выглядит надуманным.&quot; - Ничего не надуманным. Гражданская война в США предрешена.
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12 час.
Natalija Osminina
Вам же объяснили- сразу после выборов, Трудно подождать до ноября??? А скорее всего даже до октября. Именно тогда все закрутится.
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12 час.

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