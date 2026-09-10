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Медведев: лживые слухи о якобы планируемой в РФ мобилизации распространяет Киев

Медведев: лживые слухи о якобы планируемой в РФ мобилизации распространяет Киев

Слухи о планируемой осенней мобилизации — это лживая провокация киевской власти, страдающей от нехватки людских ресурсов, заявил  Дмитрий Медведев».

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