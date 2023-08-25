Дожили, Россия кормит США: Шоколадка «Аленка» и другие продукты РФ вызвали истерику у жительницы Аляски

(Невероятно, но факт, полки некоторых американских магазинов ломятся от российских продуктов, а западные журналисты признают, что и в торговых точках Москвы и даже за МКАДом – полно не только еды местного производства, но и иностранного! Пока в Нью-Йорке инфляция заставляет жителей города Большого яблока экономить, а эстонцы (вроде бы богатые) массово потянулись в Россию за дешевой, как выяснилось, едой!) Забавно, как менялись заголовки западных СМИ за последние полтора года.