Спички - не игрушка

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Дожили, Россия кормит США: Шоколадка «Аленка» и другие продукты РФ вызвали истерику у жительницы Аляски

Дожили, Россия кормит США: Шоколадка «Аленка» и другие продукты РФ вызвали истерику у жительницы Аляски

(Невероятно, но факт, полки некоторых американских магазинов ломятся от российских продуктов, а западные журналисты признают, что и в торговых точках Москвы и даже за МКАДом – полно не только еды местного производства, но и иностранного! Пока в Нью-Йорке инфляция заставляет жителей города Большого яблока экономить, а эстонцы (вроде бы богатые) массово потянулись в Россию за дешевой, как выяснилось, едой!) Забавно, как менялись заголовки западных СМИ за последние полтора года.

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