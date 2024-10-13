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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Маккаби Тель-Авив» официально сообщил о подписании Сэйбена Ли

«Маккаби Тель-Авив» официально сообщил о подписании Сэйбена Ли

Израильский клуб из Тель-Авива официально сообщил о подписании американского защитника (25 лет, 188 см).

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