Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Москве готовят к показу первый спектакль по сценарию нейросети — прорыв или падение?

В Москве готовят к показу первый спектакль по сценарию нейросети — прорыв или падение?

Может быть искусственный интеллект это и неплохо. Однако не станет ли он той отправной точкой, с которой ускоренными темпами начнётся деградация человека? Уже многие обратили внимание на то, что стало всё больше появляться «журналистских текстов», написанных не рукой журналистов и их умом, а сгенерированных нейросетями.

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