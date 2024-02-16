В Москве готовят к показу первый спектакль по сценарию нейросети — прорыв или падение?

Может быть искусственный интеллект это и неплохо. Однако не станет ли он той отправной точкой, с которой ускоренными темпами начнётся деградация человека? Уже многие обратили внимание на то, что стало всё больше появляться «журналистских текстов», написанных не рукой журналистов и их умом, а сгенерированных нейросетями.