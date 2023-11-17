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Военное обозрение

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Испанские политики и общественность опасаются нового витка «каталонского сепаратизма» в связи с решениями главы правительства

Испанские политики и общественность опасаются нового витка «каталонского сепаратизма» в связи с решениями главы правительства

Педро Санчес, новый-старый премьер-министр Испании, уже не в первый раз рискует в ходе своей политической деятельности.

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