В Туле осудили женщину за сбыт наркотиков через интернет

Осуждённая вступила в преступный сговор через интернет для сбыта наркотиков. Получив координаты тайника в Донском, она забрала оттуда 390 свёртков с расфасованным наркотическим средством.
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