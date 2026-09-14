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Тульские новости

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В Туле осудили женщину за сбыт наркотиков через интернет

В Туле осудили женщину за сбыт наркотиков через интернет

Осуждённая вступила в преступный сговор через интернет для сбыта наркотиков. Получив координаты тайника в Донском, она забрала оттуда 390 свёртков с расфасованным наркотическим средством.

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