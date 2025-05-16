В Киеве заявили, что Россия на переговорах потребовала создать зону безопасности в Сумской области

МОСКВА, 16 мая, ФедералПресс. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* сообщил о том, что российская сторона на переговорах в Стамбуле подняла вопрос о Сумской области, требуя создания зоны безопасности.
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