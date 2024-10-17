Трамваи сократили свои маршруты в Нижнем Новгороде

В верхней части Нижнего Новгорода очередное масштабное сокращение трамвайных маршрутов. Совсем отменён трамвай № 19, маршрут № 27 серьёзно сокращён – теперь он будет ходить только от улицы Кулибина до Московского вокзала.
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