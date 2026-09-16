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Польша прикроет границу с Украиной войсками на фоне ударов России

Польша прикроет границу с Украиной войсками на фоне ударов России

Польша направляет дополнительные войска на границу с Украиной, такое решение принято на фоне ударов российских беспилотников по погранпереходам, сообщает Reuters со ссылкой на польское Минобороны.

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