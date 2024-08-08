HeadHunter: спрос на котонянь в России за два года вырос на 57%

За январь-начало августа 2024 года в России было открыто более 500 вакансий, которые так или иначе предполагают работу с кошками и котами (+39% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и +57% - 2022-го).
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