Ганчев: около 500 мирных жителей могут оставаться на линии фронта под Купянском

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил в интервью РИА Новости, что около полутысячи мирных жителей могут оставаться непосредственно на линии фронта в населённых пунктах Купянского района, за которые идут бои в Харьковской области.
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