"Из-за этого передумали ехать": обстановка на известном пляже разочаровала приморцев

"Из-за этого передумали ехать": обстановка на известном пляже разочаровала приморцев

Обстановка на известном пляже разочаровала приморцев. В Telegram-канале pogoda_25_region (12+) очевидцы поделились видеофрагментом.

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