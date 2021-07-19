NTD: «козлиный десант» снова бросили на бой с сорняками на Манхэттене

На Манхэттен снова привезли два десятка коз, которые помогут избавить парк Риверсайд от сорняков. Как передаёт NTD, раньше от сорных растений избавлялись с помощью химикатов, однако потом сделали вывод, что козы будут более экологичным решением.
На Манхэттен снова привезли два десятка коз, которые помогут избавить парк Риверсайд от сорняков. Как передаёт NTD, раньше от сорных растений избавлялись с помощью химикатов, однако потом сделали вывод, что козы будут более экологичным решением.
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