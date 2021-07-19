Мировое обозрение

25 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Обострение маразма...Наезд Байдена на ...
  • Лидия Санникова
    Европе достаточно оккупации сша.Die Presse: Европ...
  • Михаил Козырев
    ЛДНР нужно предусмотреть такой вопрос: где будут размещать, сдающихся в плен. Как кормить. Наличие достаточного колич...Зеленский сменил ...

NTD: «козлиный десант» снова бросили на бой с сорняками на Манхэттене

NTD: «козлиный десант» снова бросили на бой с сорняками на Манхэттене

На Манхэттен снова привезли два десятка коз, которые помогут избавить парк Риверсайд от сорняков. Как передаёт NTD, раньше от сорных растений избавлялись с помощью химикатов, однако потом сделали вывод, что козы будут более экологичным решением.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх