Россельхознадзор запретит ввоз семян томата французского производителя

С 17 июля текущего года Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) вводит ограничения на поставки семян томатов от французской компании Bayer seeds sas на территорию Российской Федерации.
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