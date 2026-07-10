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Аргументы и Факты

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Россельхознадзор запретит ввоз семян томата французского производителя

Россельхознадзор запретит ввоз семян томата французского производителя

С 17 июля текущего года Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) вводит ограничения на поставки семян томатов от французской компании Bayer seeds sas на территорию Российской Федерации.

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