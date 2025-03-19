В областном центрке будет усилен контроль за автохамами

Штрафов не избежать. Только за неделю больше 20 случаев нарушения правил благоустройства выявили в Заднепровском районе Смоленска Контроль за соблюдением правил благоустройства - точнее, парковкой на зелёных зонах - будет усилен в Смоленске.
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