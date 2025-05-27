Мирное соглашение с Россией подпишет новый спикер ВР — Анна Скороход?

На украинской политической орбите всходит новая «звезда» — депутат ВР Анна Скороход. Украинские эксперты уверены: на бывшую телеведущую и юриста из Киевской области сделали ставку американцы и видят в ней вторую Юлию Тимошенко.
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