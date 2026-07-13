Алиев объявил Азербайджан средней державой: страна способна отстаивать интересы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что страна соответствует статусу средней державы. Заявление прозвучало на церемонии открытия IV Шушинского глобального медиафорума, сообщает агентство АЗЕРТАДЖ.
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