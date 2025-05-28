Хотим поздравить с Днём пограничника Долгачева Николая и Скуридина Геннадия! Вы давно отслужили, седина на висках, Но душою вы там, в пограничных войсках.
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Хотим поздравить с Днём пограничника Долгачева Николая и Скуридина Геннадия! Вы давно отслужили, седина на висках, Но душою вы там, в пограничных войсках.