Госавтоинспекция Невьянска проведет масштабное рейдовое мероприятие «Стоп-контроль»

ОГИБДД МОТД МВД России "Кировградское" BrisperВ целях профилактики ДТП, исключения фактов грубых нарушений Правил дорожного движения, 30 октября 2024 года отделение Госавтоинспекции МО МВД России «Невьянский» проведет рейдовое мероприятие «Стоп – контроль!» по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков опьянения и пропаганду безопасности дорожного движения.
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