Скандал о сексе и советском шпионаже. Дело Профьюмо

Кристин Килер (Christine Keeler), юная модель и танцовщица, прославилась своей ролью в скандале 1963 года, потрясшем британский истеблишмент, когда у нее был роман с военным министром из кабинета консерваторов Джоном Профьюмо и российским дипломатом Евгением Ивановым в самый разгар холодной войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии