БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Скандал о сексе и советском шпионаже. Дело Профьюмо

Скандал о сексе и советском шпионаже. Дело Профьюмо

Кристин Килер (Christine Keeler), юная модель и танцовщица, прославилась своей ролью в скандале 1963 года, потрясшем британский истеблишмент, когда у нее был роман с военным министром из кабинета консерваторов Джоном Профьюмо и российским дипломатом Евгением Ивановым в самый разгар холодной войны.

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