Скандал о сексе и советском шпионаже. Дело Профьюмо

Кристин Килер (Christine Keeler), юная модель и танцовщица, прославилась своей ролью в скандале 1963 года, потрясшем британский истеблишмент, когда у нее был роман с военным министром из кабинета консерваторов Джоном Профьюмо и российским дипломатом Евгением Ивановым в самый разгар холодной войны.