Имя: Наташа Фамилия: Велианити Полное имя: Наташа Велианити. Национальность: грек Родилась: 10 февраля Страна: Гречче Цвет волос: Черный Цвет глаз: Карий Инстаграм Наташи Велианити – @natasha_velianiti Наташа Велианити TikTok – @natashavelianiti #Natasha #Velianiti Natasha Velianiti Модель: Natasha Velianiti.
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