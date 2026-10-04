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На шоу «Ну-ка, все вместе!» эксперт не встала из-за согласных букв — и Басков разразился матом

На шоу «Ну-ка, все вместе!» эксперт не встала из-за согласных букв — и Басков разразился матом

Член жюри отказалась встать во время выступления Олега Костыри — и это довело Николая Баскова до отборного мата в эфире.

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