Феерическая реакция французов на заботу Ирана о пылающем Париже

Наталия Ефимова Как там у нас эксперт в телевизоре запел - сразу про всех: "Четвертые сутки пылают столицы"? Я, с вашего позволения, на Францию навалюсь.
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