«Страна»: Помпео мог стать агентом Украины в администрации Трампа

Власти киевского режима планировали задействовать бывшего государственного секретаря Соединённых Штатов Америки Майка Помпео для того, чтобы продвигать украинские интересы в Белом доме после того, когда им начнёт управлять новый глава государства Дональд Трамп.
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