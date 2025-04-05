Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Ислам для самых маленьких»: жители Котельников пожаловались на религиозные листовки в школе

«Ислам для самых маленьких»: жители Котельников пожаловались на религиозные листовки в школе

Москвич Mag По рассказам жителей, недавно в школу №2 в Котельниках поступили несколько детей из мусульманских семей, или, как их называют местные, «семей нерусской национальности».

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Комментарии
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Александр Попов
АНГЛИЧАНКА ГАДИТ.
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2 час.
РР
Русский Россиянин
Обалдеть, куда ведут нашу страну
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1 час.
Леонид Руси
Есть такие, которые категорически против православия... Так получайте ислам по полной программе... Помнится было это уже в фильме Мусульманин... Попал в Афгане в плен деревенский парень... и вернулся верующим в Аллаха. А потому, что у нас проводилась антирелигиозная политика в период красного террора... И вот такие последствия... поколения безбожников и дебилоидов
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35 мин.
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