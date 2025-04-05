«Ислам для самых маленьких»: жители Котельников пожаловались на религиозные листовки в школе

Леонид Руси

Есть такие, которые категорически против православия... Так получайте ислам по полной программе... Помнится было это уже в фильме Мусульманин... Попал в Афгане в плен деревенский парень... и вернулся верующим в Аллаха. А потому, что у нас проводилась антирелигиозная политика в период красного террора... И вот такие последствия... поколения безбожников и дебилоидов