В Иерусалиме предотвращен теракт: задержан сторонник ИГИЛ из Умм-эль-Фахма

В результате совместной операции ЯМАР Хоф и ШАБАКа был задержан 18-летний житель Умм-эль-Фахма, присягнувший на верность террористической организации «Исламское государство» и планировавший нападение на военнослужащих ЦАХАЛа в Старом городе Иерусалима .
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