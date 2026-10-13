В Иерусалиме предотвращен теракт: задержан сторонник ИГИЛ из Умм-эль-Фахма

В результате совместной операции ЯМАР Хоф и ШАБАКа был задержан 18-летний житель Умм-эль-Фахма, присягнувший на верность террористической организации «Исламское государство» и планировавший нападение на военнослужащих ЦАХАЛа в Старом городе Иерусалима .