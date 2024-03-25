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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лоренцо Пеллегрини забил 7 голов в 15 последних матчах за «Рому» и Италию – столько же, сколько в предыдущих 49 играх

Столько же мячей у хавбека было в 49 предыдущих играх. В воскресенье Пеллегрини забил победный мяч в товарищеском матче с Эквадором (2:0).

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