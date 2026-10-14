На Ryzen AI Max+ PRO 495 Компания AMD выпустила новую версию своего мини-ПК для ИИ Ryzen AI Halo. Новинка получила новый APU Ryzen AI Max+ PRO 495, который мало отличается от предшественника, но зато сразу максимальные 192 ГБ ОЗУ.
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