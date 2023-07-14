ПО РУССКОЙ АРМИИ ВЫСТРЕЛИЛИ ИЗ ГОСДУМЫ: ПРАВДА И ДОМЫСЛЫ ОБ ОТСТАВКЕ ГЕНЕРАЛА ПОПОВА

Закон и ПорядокВоенное делоПодписатьсяПО РУССКОЙ АРМИИ ВЫСТРЕЛИЛИ ИЗ ГОСДУМЫ: ПРАВДА И ДОМЫСЛЫ ОБ ОТСТАВКЕ ГЕНЕРАЛА ПОПОВАО генерале Попове и не только В общем, я не поленился и смотался попить чайку с человеком из МО. Москва - удобно.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииРегина ТолстоброваХватит уже разбираться там, надо думать о родине над которой нависла угроза.Ответить12 час.ШКИПЕРВася, в 70 лет такое ляпнуть может только дурак или укр !!!Ответить11 час.СЕСергей ЕВВновь опять галиматьяОтветить10 час.
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