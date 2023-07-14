Закон и Порядок

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ПО РУССКОЙ АРМИИ ВЫСТРЕЛИЛИ ИЗ ГОСДУМЫ: ПРАВДА И ДОМЫСЛЫ ОБ ОТСТАВКЕ ГЕНЕРАЛА ПОПОВА

ПО РУССКОЙ АРМИИ ВЫСТРЕЛИЛИ ИЗ ГОСДУМЫ: ПРАВДА И ДОМЫСЛЫ ОБ ОТСТАВКЕ ГЕНЕРАЛА ПОПОВА

О генерале Попове и не только В общем, я не поленился и смотался попить чайку с человеком из МО. Москва - удобно.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Хватит уже разбираться там, надо думать о родине над которой нависла угроза.
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12 час.
ШКИПЕР
Вася, в 70 лет такое ляпнуть может только дурак или укр  !!!
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11 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Вновь опять галиматья
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10 час.

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