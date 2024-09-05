«География широкая»: в МИД РФ рассказали, с какими странами у России будет зона свободной торговли

Евразийский экономический союз (ЕАЭС), куда входит и Россия, разрабатывает целый ряд соглашений о создании зон свободной торговли (ЗСТ) с другими государствами, заявил в интервью «Известиям» замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.