«География широкая»: в МИД РФ рассказали, с какими странами у России будет зона свободной торговли

Евразийский экономический союз (ЕАЭС), куда входит и Россия, разрабатывает целый ряд соглашений о создании зон свободной торговли (ЗСТ) с другими государствами, заявил в интервью «Известиям» замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.
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