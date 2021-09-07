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Уверенная бронза: Россия заняла 3-е место в медальном зачете на Паралимпиаде

Уверенная бронза: Россия заняла 3-е место в медальном зачете на Паралимпиаде

Паралимпийские игры в Токио подошли к концу, и Россия с этой паралимпиады ушла с неплохим уловом. Последний соревновательный день ознаменовался для российской команды серебром в марафоне, обладательницей которого стала спортсменка Елена Паутова.

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