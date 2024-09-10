3 причины, почему ваши дети, когда вырастут, перестанут с вами общаться

Проблема может быть в вас или в вашем окружении фото: Shutterstock/Fotodom.ruЖизнь ребенка до его совершеннолетия целиком зависит от его родителей или опекуна, которые отвечают за его безопасность, удовлетворение физических нужд, а также когнитивное развитие.