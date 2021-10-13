Того Советского Союза, о котором напоминает нам наша память, больше никогда не будет. Так что нечего и вспоминать

Темы дняПолитикаТого Советского Союза, о котором напоминает нам наша память, больше никогда не будет. Так что нечего и вспоминать автор - ИстПросвет Почему 75 процентов россиян мечтают вернуться в СССР Первые 40 лет я прожил в Советском Союзе.Вернуться к статье9114НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалера ЮшковТолько антинародная гнида может хаять СССР.Виктор КоряцкийНе зря Нуланд приезжала, вот уже и гадости пишут.GgrainvnАвтор пытался создать иллюзию своего ума и совести. Не получилось ни того, ни другого.Геннадий ИсаковВремя СССР нужно разделить на два периода. Первый период - сталинский - цель: воспитание человека новой формации, активного, творческого, сознательного и построение мощной будущей державы, в которой всем будет жить хорошо, страна для народа. Это происходило, была построена мощная держава, одержана победа над агрессорами. Заложен фундамент на будущие годы. Снижались цены, наполнялись магазины. Второй период - хрущёвский и проч вождей. Идет оболгание прошедшего периода, сворачиваются и искореняются сталинские цели, ставится мелкобуржуазная цель - удовлетворение растущих потребностей. Возникли коррупция, воровство, двойная мораль, пошла массовая дискредитация самого социализма. Началась деградация страны, КПСС начал диверсию против своей страны, демагогия, искусственный дефицит, сухой закон, возбуждение ненависти народа к КПСС и социализма. Пошел курс на уничножение и разворовывания страны. Вот об этом и надо говорить, чтоб вернуться к периоду восстановления убитой предателями державы.SSSasha Sokolovпонятное дело ты жил при сталине а с 1954....тебе просто все противно,вот как ты в свои 110 лет хорошо пишешь в интернете....бравоВладимир ЛомакинПри Брежневе экоомикой занимался Косыгин, а это сталинский кадр. Были золотые пятилетки. Не смешивайте их с Хрущём и Горби.Александр ШмелевДорогой мой тёзка !!! Мне, конечно, не 110 лет, но смерть Сталина я помню - учился в 9-м классе. Правда, в то время понимал мало - сравнить было не с чем, а сейчас что-то соображаю, да и подначитался... Теоретики нынешние считают, что у Сталина государство управлялось методом ШУНТИРОВАНИЯ. Частной собственности не было, а были личная и общенародная. Какой-то кусочек общенародной собственности отдавался тебе в управление, чтобы там производились материальные ценности или оказывались народу услуги. За это тебе полагалась согласованная с тобой зарплата. Если ты брался не за своё дело и не выполнял обещанного, то за это ты привлекался к ответственности. По простецки говоря, за выполнение плана директор отвечал головой. Должность директора была подрасстрельна. Облисполком ведал хозяйственной стороной, а обком партии контролировал соблюдение норм и правил. Можно привести много примеров, когда переоценившие свои возможности страдали из-за невыполнения обещанного. Можно подробно почитать и у Солженицина в "Архипелаге..." про "кадыйское дело", где не поладили между собой райком и райисполком... Никита шунтирование отменил, и... "тут-то всё началось, не опишешь в словах..." А идея социализма - хорошая идея, она реализована в Швеции, Норвегии... Правда, под другим названием, но ведь не в названии дело...SSSasha Sokolov85 ...браво стучать по клавишам в интернете....то что вы написали вам не пригодится время ушло забрав с собой своих героев,возврата не будет что до Швеции или Норвегии,то пусть там живут как хотят вы доживаете свое при РФ и Путине,живите гуляйте радуйтесь теперь уже каж днюГусЕнаОсобенно эффективны были методы 1924 года и 1937. Думаю. До сих пор людишки ссутся от страха.ГусЕнаЧто и в Швеции расстреливают?Олег СамойловОй! И ты еще в здравом уме? А в 9-м классе ты трезво оценивал деятельность товарища Сталина? А про социалистическую идею, реализованную в Швеции и Норвегии - ты в своем уме? Почитай, ЧТО ТАКОЕ социализм! А потом определись, КАКИМИ странами являются Швеция и Норвегия!Виктор КоряцкийНу вы там были и точно все знаете.ГусЕнаГлупостью зачем засорять эфирВладимир ЩербинаМногое из того негатива, что автор имело место быть. Ну а какая страна тогда или сейчас без негатива ? Но нас, тогдашних советских, отличало от остальных одно великое - СОВЕСТЬ. Отсюда проистекало и чувство справедливости, гражданский и чисто человеческий долг, я бы сказал тотальная взаимопомощь. Особо хочу отметить - стыд за неправильные поступки. Да, многое утеряно или сжалось до уровня из ряда вон выходящего. Но ДУХОВНОСТЬ (не путать с религиозностью) сохранилась. И это основа жизни страны-России. Да, чуть не забыл: те, кто ратует за возврат "в зад", дураки упоротые или неучи. Возвращать надо СОВЕСТЬ, а не СССР.SSSasha Sokolovне ври дед про духовность...вот тебе определение из Яндекса...— высшая деятельность души, устремленность к стяжанию Духа Святого, безгрешностиВладимир ЩербинаЯ же написал: "НЕ ПУТАТЬ С РЕЛИГИОЗНОСТЬЮ".SSSasha Sokolovпо фото вы прям Владимир Ильич в кепке в разливе....как и ваш учитель вы атеист,хоть как и ленин наверное крещенныйАлександр ШмелевУвы... Духовность нужна не для созидания, а для оценки созданного... Если клиент доволен тем, что поимел ему не принадлежащее, он сволочь... А если замучила совесть, тоSSSasha Sokolovдедунь их совесть не мучает они богаты и тем счастливыЛариса СергеевнаПрочитала первый абзац, как раз все про сегодня. Разбитые дороги, обшарпанные дома, в больницах не хватает лекарств, продавцы хамят, чиновники важничают, плюс работы в провинциях нет, медицины нет, коммуналка неподъемная, и вот при всём при этом большинство населения совсем не наслаждается жизнью.Владимир ЩербинаЯ метафизик, погуглите и найдёте мои статьи. Блин, кому я это говорю ?1 Ладно, накрапал - не стирать же.Владимир ЩербинаЧто-то не то... Хотя - как понимаете, так пусть и будет. Это явление такое, знаете ли, метафизическое, материально его не измеришь.SSSasha Sokolovмне фиолетово и ты и метафизикаГусЕнаБабка, ты в психушке? Выгляни в окно!Или трусы свои замшелые сними с морды.Леонид АлексеевНо что-то твоего кумира сталина не мучила совесть за миллионы погубленных душ!?Знать ну оочень "духовный" был этот кровавый упырь!!!Да и все вообще коммуняки!!!Чтобы им всем в аду жариться на сковородке!!!Олег СамойловНасчет советской СОВЕСТИ - подробнее можно? А о какой справедливости речь можно вести? Ну, про "тотальную взаимопомощь" - людей смешить не надо! И про стыд за неправильные поступки! Наверное, у товарищей из обкома совесть их грызла за то, что чужих жен пердолили со свистом, угу? И насчет "...Возвращать надо СОВЕСТЬ, а не СССР." - сейчас совести НЕТ? У КОГО? У Владимира Щербины?Виктор КоряцкийДаже имея в каждом дворе иномарки(икона для дурака).Владимир ЩербинаТут, гражданин, зависит от того, какую обстановку вы создавали вокруг себя: если без стыда и совести, то и соответствующие "дружбаны" вокруг вас вились - "подобное тянется к подобному". Такие люди и смотрят на весь мир глазами своей "стаи", что при СССР, что сейчас. Кто в инете вопит "усё украли, у власти воры !"? Да те, кому не подфартило украсть, а жаба давит. Ну, а насчёт вашей жены... Что тут скажешь ? Видать, выбирала, сердешная, из двух зол.ГусЕнаТы ппосто старый дядя, тебе теплый горшок важнее и машины и совести...А молодым все надо и машины и дома.SSSasha Sokolovой неужели я дождался что хоть один автор сказал то о чем я постоянно пишу...Страны, в которой прошло детство ,юность,и годы примерно до 45 лет,никогда уже не будет.....нет возврата в прошлое...не нойте не скулите...живите как привыкли,вам помирать скоро,а вы все чего то возвратить желаете....смешные старикиАлександр ШмелевДа, не о НИХ же речь, они не достойны нашего внимания, тем более зависти, а о СОЦИАЛИЗМЕ. Рано или поздно, не важно под каким названием, человечество научится правильно управлять своими возможностями...SSSasha Sokolovвы перешли на общие фразыЛеонид АлексеевНе все старики!Я старенький,но я положил кой-чо и на сосыализьму,и на кумунизьму,мне не надо никакого возврата,мне сегодня живётся гораздо интереснее,чем при коммуняках!!SSSasha Sokolovну и прекрасноГусЕнаПо Вам не скажешь что " старик". Видимо, мудрость только к Вам пришла:)Николай СмирновАвтор глупец и невежда. Никто, кроме автора статейки и ему подобных, и не думает, что будет СССР с 15 республиками, люди просто хотят жить в свободной социалистической стране. Никто, кроме автора и дебилов никогда не говорил, что в СССР были все равны, не надо путать равноправие с равенством. В СССР все имели равное право на бесплатное образование, здравоохранение, правозащиту, социальное обеспечение и т.д. В СССР мы были свободны от страха потерять работу, квартиру, банковский вклад, подвергнутся нападению бандитов и произволу "правоохранителей МВД". В СССР не было ОМОНа, СОБРа, Росгвардии, охранников в офисах, школах, магазинах, детсадах и мы не боялись за детей, когда они были в школе или на улице. У нас не было решёток на окнах, железных дверей в квартирах и подъездах, нас не грабили банки, милиция не носила дубинок и оружия, советского человека нельзя было бить дубинкой и стрелять в него из пистолетов и автоматов. ВОТ В ТАКОЙ СССР ХОТЯТ ГРАЖДАНЕ РОССИИ и насрать нам сколько будет в нём республик и как будет называться глава государства.SSSasha Sokolovдед время то ушло вместе с твоей буйной молодостью,и не вернется,ты сожалеешь про это?....не нужно,это глупоИИЗРАЭЛЬХЭНДСне нужно мне "бесплатных"не ЗАработанных квартир и тп .Платите так чтобы я смог это все купить! и мне не тыкали тебе государство далоИИринаА почему народ должен платить вашей тупой ,никчемной ,паразитической антисоветской клике ,угробившей все отрасли во всех захваченных вами республиках СССР ?WWaleryТы работай по 16 часов в сутки и получишь заработанное. А просто так тебе платить... потом когда все купишь работать заленишься. Ну уж нет, в шахту тебя как Ермака по 100 дней на верх не вытаскивая.ГусЕнаЯ не хочу в сосиалызмь. Мне не нужна халява. Я хочу зарабатывать и покупать что мне нравится, а не что есть.Румина Мавлеева (Саитова)++++++++++++++++++++++Николай СмирновКакой я тебе дед, мне всего 68 лет, ровесник Путина. И с чего ты взял что я сожалею? Живу в настоящем и вполне достойно, за прошлое не цепляюсь и будущее не тороплю. СССР не вернётся, а социализм вернётся обязательно. У каждой революции, даже криминальной, четыре стадии: 1 - переворот, 2 - террор, 3 - застой, 4 - реставрация.Николай СмирновПесенка кретинов, воров, мошенников и прорабов перестройки. Как нам брехали либералы: не будет бесплатных квартир, образования, здравоохранения и т.д. зато зарплата будет ТАКАЯ, что каждый день по квартире будете покупать. Всё сошлось, вот только зарплата у 98% населения существенно меньше, чем была в СССР.Николай СмирновА кто мешал при социализме зарабатывать и покупать что нравится? Только не надо повторять тупые обезьяно-либерасовские выдумки, для сопляков не живших в СССР, о низких зарплатах и тотальном дефиците. Не было никакой халявы. Кто работал, тот зарабатывал, кто хотел что купить, тот покупал, что хотел.ИИЗРАЭЛЬХЭНДСРодной я студентом имел в 1987гг 500-700р ..но на эти деньги не мог купить бананов.штанов .обуви....и тп лохам рассказывайSSSasha Sokolov67 это явно не молодость и Путин...Дед у него есть внуки....бред свой по возврату социализьма ----смешон....при чем тут определение революции,не понятно видать тебя снегом на горе привалило и голова отмерзла с тех порTatyanaНе было там равных прав. Даже в школах: дочери первого секретария райкома партии всегда оценку выше поставят за то, за что другие "отлично" не получат. Равенство было среди тех, кто не являлся партийно-хозяйственной номенклатурой. И другого равенства там не было.TatyanaСоциализм не вернется. Государсвто как единственный собственник средств производства, а, следовательно, и единственный эксплуататор, показало себя неспособным управлять даже самим собой. А вот социальное государство будет обязательно. Уже есть, собственно.Олег СамойловТаня! Дочь секретаря райкома ВСЕГДА получала медаль по окончании школы, как и детки даже куда как более мелких ударников труда райкома и исполкома! Примеры могу привести по-фамильно! Имел неосторожность учиться вместе с детками этой публики!TatyanaУ меня в классе из было аж двое))) Обе - медалистки, а контрольные списывали у меня - НЕмедалистки)))Олег СамойловСоциальное государство - это НЫНЕШНЯЯ Россия! При самом прогрессивном, самом передовом, самом социальном государстве мира даже пенсии стали платить ВСЕМ пенсионерам в середине СЕМИДЕСЯТЫХ! До этого времени колхозники получали ОГРОМНУЮ пенсию - 6 (ШЕСТЬ!!!) рублей! Про всякие вспомоществования советские граждане даже мечтать не смели! Все прекрасно знали, чем закончится обращение в самую справедливую контору - партшаманскую!TatyanaЭто точно.Олег СамойловТаня! Я в Новосибирске учился в школе № 10, где учились детки работников обком и облисполкома, куда возили своих деток и работники райкомов и райисполкомов, областных управлений КГБ и МВД! И видел я это все воочию! Со мной в ОДНОМ классе учился сын предоблисполкома Вовка Алферов, сын началтника УВД Новосибирской области Виталик Горпищенко и еще десяток им подобных товарищей! Я о ребятах сказать плохого ничего НЕ могу и НЕ смею, ибо возраст был у нас тогда еще не тот, чтобы кичиться своими родителями, кроме того, и у меня статус был в школе не совсем последним! Мои родители в то время трудились докторами физико-математических наук в Новосибирском электро-техническом институте, мама изволила работать заведующейкафедрой ядерной физики и ее студиусы дипломы писали со степенью секретности НЕ ниже "Совершенно секретно"! А отец бездельничал в качестве декан физико-технического факультета, им же и созданного в том же самом НЭТИ! А НЭТИ, в Союзе, на минуточку!, котировася в ПЕРВОЙ десятке ВУЗов! Потому я могу судить и о детках слуг нашего народа!Виктор КоряцкийТо что вам нравится это китайские поделки, а того, что вам действительно могло понравится того нет, ликвидировали. Вам предложили 10 кучек дерьма и сказали у вас есть выбор, а того самого правильного варианта вам не дали, вот и перебирайте с умным видом то что есть.Виктор КоряцкийБананы были не врите, может моды на них не было. А вот штаны и обувь ну никак не сравнить с современными портками, современные штаны пошиты для педерастов и плохо, что вы это не видите и обувь была пошита по нашей колодке, а не по плоскостопой европейской.ГусЕнаХаха, при сосялизьме зарабатывать можно только было в обход закона. А уж возможность купить что-то-целая эпопея. У меня всегда списывали.Мне было противно . Не дашь списать-визг " гордячка, высокомерная". А мне очень хотелось портфель-дипломат. У мамы( отец погиб при исполнении, мама была в трауре , новых пап не было) попросить не хотела-новый портфель был куплен уже....Предложила одноклассникам списывать за деньги. С каждого по 20 коп. Обед стоил 30. Т.е 10 коп у них оставалось на булочку с чаем. Вяло согласились, потому что была ответственная контрольная. Деньги я собрала заранее. Решила два варианта. Паралелтно решала, чтоб успели списать. По правде, один толтко откпзался от моей затеи. Писал сам. Написал на трояк ( он ему портил всю картину и ему дали переписать). А потом меня вызвали на педсовет и...МЕНЯ же еще на школьном собрании песочили не за то я давала списывать. А за то что взяла деньги. Как оне блягородно возмущались, что я " недостойна отца...что я не помогаю одноклассникам по вечерам.. ." А то что они вечерамм тусят, а я занимаюсь в двух школах, былине аргумент. Что я рисую все гребанные стенгазеты ночами, тоже. Мама плакала и седлала своего любимого " конька"- безотцовщина., Некоторые преподы стали меня спрашивать на уроках с пристрастием, но меня не так-то просто поймать-я всегда готовилась к урокам системно. Кстати, они же потом бегали репетиторством шныряли всего через пяь лет:))) и колготками фарцевали...А одноклассникам я обьявила бойкот. И последующие три четверти они провалили все контррльные. Эх, не хватило у меня тогда коварства сдать педсостав РОНО за подделку и переписку контрольных результатов. Кстати, а классуха, курва, пошла на то, чтобы разрешить двум ссукам " исправить" мою работу на годовой контрольной. Лучше б она сделала это сама: эти лохи не догадались сделать грамотные ошибка, а лишь намарали вместо " ...она не подала ему рукИ" намарали "...рукА". И так 3-4 раза. Ошибки были не грамматические, поэтому РОНО поставило 4.Медаль уплыла:))) А Вы говорите СОВЕСТЬ была у совецких людей....Кстати, эти две одноклассницы и сдали Жабу. Кстати, ее так и стали потом звать все. Она знала. :) Гореть ей в аду.ГусЕнаКонечно, не было равных прав. Я на Олимпиаде выиграла путевку в Артек. А обьявили, что ШКОЛА выиграла ( я одна от нашей школы учавствовала.Я тогда не поняла этого хода. А потом втихаря отправили дочку нач КЭЧ ( складов). Тут уж я рассказала все маме и отказалась идти в школу. На три дня ( любила я учиться), ну тут уж друзья отца ( он был погранцом и ессно, там братство) мне дали путевку от КГБ в Орленок. Отказаться я уж не могла. Ребенок есть ребенок. А будь я дочкой прапора....ГусЕнаКруто, Олег, у Вас в анамнезе:)))ГусЕнаДядя, я заработала на посмотреть МИР. Обьездила и Европу и Азию. В Китай вот не успела -прямо на начало пандемии путевка была:( Мыслите Вы мелко, по-совецки. И авто у меея то КАКОЕ мне нравится, а не то что по статусу положено. Я заработала и эту возможность. Но Вам не понять...Владимир ЛомакинВот чудеса - автор предлагает запретить историю как таковую. Всё, что осталось в прошлом, он вспоминать запрещает. Автор, сначала думать - потом писать. Не наоборот.SSSasha Sokolovотпусти кнопку отправить ответ 2 разаВладимир ЛомакинУ тебя комп глючит, перезагрузи.SSSasha Sokolovтеперь всё нормальноИИринаВраги СССР на территории СССР -во всём аномалия человечества ,доказавшие ,что они вообще не имеют права существовать . Вот что при СССР ,что после захвата ими СССР ,у них одно и то же - насаждение злобы и ненависти против всего советского ,нанесенный ими огромный материальный и человеческий ущерб стране и народу ,паразитирование ими за счет чужого труда ,их ненасытная жажда халявы .Михаил АбросимовКонечно не будет.. о чём спорить?ВИВладимир ИвановАвтор не прав.Он пытается подвести философскую основу под свои выводы, но знания у него слабые.Наверное, он не слышал о философском законе,"отрицания отрицания ",который говорит о том ,что развитие основано на том ,что все последующие поколения берут у предыдущих всё самое лучшее,а худшее отрицают, благодаря этому идёт прогресс. Нельзя забывать бесценный опыт построения социализма Необходимо брать в будущее всё самое лучшее , а худшего избегать.ГАЛИНА АКСЕНОВА (Не имеет значения)Не скажите! Вспоминать нужно , да и не возможно не вспоминать, глядя на то--во что страна превратилась. Всё понимается в сравнении. И нет будущего без прошлого. Или растоптали, оплевали и пошли дальше.А за вами--хоть трава не расти?? Того Союза, безусловно уже не вернуть! Не те люди, не та психология, не те мораль и нравственность! Да и страна растащена по углам и по карманам. НО! Всё понимается в сравнении. И прозябая в нищете, испытывая унижение и неработоспособность законов--невольно сравниваешь прошлое с усложнившимся настоящим.ГусЕнаА куда делись луДшие совецкие люди в 90? В одночасье? С высокой нравствынностью и моралью? За Леней Голубковым и щаводы растаскивали до винтика?Олег СамойловОй! Как здОрово сказано про нищету, унижение и неработоспособность там чего-то и когда-то по сравнению с самым работоспособным, самым справедливым, самым прогрессивным и САМЫМ НЕЖИЗНЕСПОСОБНЫМ обществом мира! АШь плакаДь хоЦЦа!TatyanaА люди-то куда делись? ))ГАЛИНА АКСЕНОВА (Не имеет значения)И ещё " В ОДНУ РЕКУ" можно войти сколько угодно раз! Автор безграмотен. В ОДНУ ВОДУ нельзя войти два раза. И многие перевирают так. Или разницы не чувствуете?Вода в реке течёт, меняется каждую секунду--поэтому нельзя в туже воду войти. А река--веками течёт по одному руслу--и входи в неё когда и сколько хочешь. Учите, господа русский язык и русскую речь. Всё забыли--вот и прошлом помнить не хотите?Лаврентий Палыч БерияОт статейки кошерной мочой несёт за километрЛеонид Алексеев"Того Советского Союза, о котором напоминает нам наша память, больше никогда не будет"--------И слава Богу,что не будет этого коммуняцкого непотребства!!!ИИринаУбогий ,кроме злобы и ненависти ,больше ни на что интеллекта не хватает ?Леонид АлексеевХватает,Ирышка,чтобы послать тебя нах,моральную уродину!Николай СмирновТы из попов что ли? мечтаешь продать больше опиума народу, вот этого точно никогда не будет. Есть 3 процента верующих в еврейского живого мертвеца, но мода пройдёт и столько их не будет.Леонид АлексеевНет,я мечтаю,чтобы в моей России было как можно меньше долбоёбов вроде тебя!!!Лаврентий Палыч БерияЛёнечка типичный путиноид, этакий баран провокатор, который стадо на бойню ведёт и славит Хозяина стада.ИИринаВраги СССР и советского народа при СССР не скрывали своего холуйского преклонения перед всем западным ,но ,захватив республики СССР ,во всех них категорически не захотели для себя такой же Системы ,как на Западе ,потому что понимали ,что при ней у них не будет ХАЛЯВЫ -возможности обогащаться за счет ограбления своей страны и народа ,и свободы безответственности и безнаказанности у них не будет ,и не смогут они также ,как при их "свободе " от коммунистов ,насаждать злобу и ненависть в качестве идеологии и истории своей страны и народа ,бравировать тем ,что они быдло и хамы .Адольф ПешковСлушай, ИстПросвет, почему же ты такой тупой, хоть и фамилия начинается с просвет... Кто тебе сказал, что в одну реку дважды нельзя войти? Да входи ты хоть трижды. Кто тебе сказал, что 75% хотят вернуться в СССР? Прав ты только в том, что такого СССР больше не будет. Даже у тебя лично такого как вчерашний день тоже никогда не будет. Заруби себе на носу: Люди мечтают о советских порядках, которые устанавливает власть и строго их соблюдает. А порядок этот во времена СССР назывался социализмом, при котором жулью - ворью места не было. И никаких иллюзий у человека не было. Были убедительные факты!!! Работа, заработок, знакомые спокойные дворы, шумная детвора во дворах, праздники, дружеские компании, простое и полезное питание, отдых. Одним словом какие то недостатки - сущие пустяки. Но всем нынешним баранам, которые клянут коммунистов за скудную одежду, мясо, ботинки и прочие тнп пора знать, что ТРЕТЬ бюджета требовало вооружение, которое вплоть до сегодняшнего дня служит новой России. Не получалось нам одной рукой и за сиську, и за письку (прости Господи). Надоело это быдло с волосатыми клешнями и толстыми жопами, которые жрут в три горла и уверены, что все те сотни городов в стране, работающие на атомный щит страны сами по себе появились. Сегодня одну ракету сделали и президент танцует как паяц на сцене. Пол страны" груши околачивают" кто в борделях, кто в бесконечных торговых рядах с бросовыми тряпками, кто в каких то сомнительных офисах кроссворды разгадывают ,кто отирается у ворот и проходных этих офисов и и все получают зарплаты. Вот такой страны больше никогда не будет. Торгашеское отродье.Леонид АлексеевФфу-у-у,какая фуйня коммуняцкая!!!ГусЕнаЧикатило и Гдлян с Ивановым вам апплодируют стоя.ИИринаВраги СССР и советского народа на своем примере доказали ,что всё можно вернуть , они после захвата ими РСФСР вернули то ,что было до Октябрьской революции -богатейшую власть и Церковь ,Систему с огромным разрывом в доходах между народом -и богатыми и богатейшими паразитами на шее народа ,убогую сырьевую -импортную экономику ,высокую смертность народа , опять распродали Россию иностранцам . 30 лет отнимают у народа социальные блага и нахраписто насаждают религию .Александр КлюяновДураки учатся на своих ошибках, а... социалистический Китай - на наших. Если кто знает, что такое ДиП, то в результате кто кого?TatyanaФренк Герберт в одном из своих романов произнес удивительную фразу, очень подходящую к нашей современности:" многие люди думают, что смогут построить сносное будущее, только вернувшись в идеализируемое ими прошлое, которого на самом деле не существовало". Плохое со временем забывается, перестает казаться таким уж плохим. И мы начинаем тосковать по тому, чего на самом деле не было. А тут еще провокаторы.... неудивительно, что многие люди растерялись.ПВпетров викторКак известно: история не знает сослагательного наклонения... СССР ушёл в историческое прошлое, а в след за ним, поспешно и стыдливо, в историческое небытие ушла и советская власть, потому что идейно, экономически и морально полностью обанкротилась и стала никому ненужным токсичным балластом, приведшим страну, в которой она семь десятков лет тоталитарно властвовала, к геополитической катастрофе... Советская власть ушла, но оставила на долгую память о себе бездомных "советских патриотов" с исковерканным советским сознанием, которые без прежнего идейного поводыря не находят себе места в современном российском обществе... Историю нельзя изменить, но чтобы не повторять исторических ошибок, надо делать правильные исторические выводы... Развал СССР - это исторический факт, уже давно ставший предметом научно-исторического спора... А истина в научно-историческом споре не может быть найдена путём народного голосования или на основе дискуссий форумных комментаторов... Она требует всестороннего и системного научного анализа... И надеюсь, такой всесторонний научный анализ советского исторического прошлого, будет, обязательно, дан... И желательно, не в столь отдалённом будущем...TatyanaОтличный комментарий.Олег СамойловВиктор! Вы даже не представляете, насколько Вы ПРАВЫ!ЕНевгений начисПравильная статья!ДмитрийКогда человек живет прошлым – он либо погрязает в обидах и неприятных случаях из своей прошлой жизни, либо постоянно думает о том, насколько хорошо было тогда и как стало плохо сейчас… Когда человек живет настоящим, он не думает о прошлом, не жалеет и не огорчается о том, что было, он «отпускает» прошлое, и живет «здесь и сейчас». Он счастлив. Жить в настоящем лучше, чем жить в прошлом. mirkultura.ru/kak-pravilno-zhit-proshlyim-nastoyashhim-ili-budushhim/Комментировать
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