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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязанской области затопило ещё 32 приусадебных участка

В Рязанской области затопило ещё 32 приусадебных участка

В районе села Старая Рязань уровень воды в Оке повысился на 27 см и достиг 615 см, в Касимове — вырос на 21 см и составил 498 см, в реке Мокша у Кадома — выше на 2 см и составил 639 см, в реке Проня у Быково — выше на 11 см и составил 333 см, в реке Ранова у села Троица — ниже на 21 см и составил 656 см, в реке Верда — ниже на 5 см и составил 156 см.

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