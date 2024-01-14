Замначштаба Хамидуллин добыл из сбитого дрона ВСУ важную развединформацию

Отряд, в составе которого находится замначальника штаба отряда БАРС Ришат Хамидуллин, вел наблюдение за действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ) на выгодной позиции, когда обнаружил разведывательный беспилотник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии