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ВСУ обстреляли Киевский район Донецка пятью натовскими снарядами

Представительство ДНР в СЦКК зафиксировано обстрел Донецка со стороны ВСУ в субботу, 11 марта.  По сообщению оперативного штаба, по направлениям н.

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