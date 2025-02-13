Петр Порошенко рассказал, как его предупреждали, что у Киева "сорвало крышу"

Бывший президент Украины и председатель оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что в ходе заграничной поездки получил предупреждение, что у нынешнего руководства страны "сорвало крышу".
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