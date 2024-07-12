Парламент ужесточает санкции за коррупцию избирателей

Избирателям, которые требуют, принимают или получают деньги, товары, алкогольные напитки, табачные изделия, продукты питания или услуги в пользу или в ущерб определенному кандидату на выборах, грозит наказание за правонарушение.
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