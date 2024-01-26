Риттер назвал перенос заседания СБ ООН по Ил-76 информационной войной против РФ

Западные страны будут всячески тянуть время, чтобы не допустить дипломатическую победу России в отношении сбитого над Белгородской областью транспортного воздушного судна Ил-76, в котором находились украинские военнопленные.
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