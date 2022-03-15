Артем Божко: «Ак Барс» регрессирует при Квартальнове. Результат становится все хуже, не назову ни одного игрока, добившегося прогресса в сезоне»

Артем Божко считает, что «Ак Барс» регрессирует под руководством Дмитрия Квартальнова. – Квартальнов говорил, что на результате сказалось не мастерство, а то, что «Авангард» оказался более заряженным.

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