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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» Сафонова сыграет с «Галатасараем» Батракова и «Барсой» дома в общем этапе ЛЧ, с «Ман Сити» и «Астон Виллой» – на выезде

Определились соперники «ПСЖ» на общем этапе Лиги чемпионов . Сегодня в Монако проходит жеребьевка турнира.

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