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Семь мирных жителей Ростовской области пострадали из-за воздушной атаки ВСУ

Семь мирных жителей Ростовской области пострадали из-за воздушной атаки ВСУ

Семеро человек, в том числе двое детей, пострадали в результате воздушной атаки в Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь 29 августа в мессенджере «Макс».

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